Владивосток. Силач из Владивостока Иван Савкин установил новый мировой рекорд, сдвинув на 1,1 метра электровоз весом 288 тонн. Об этом пишет Интерфакс.

Чемпиону Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике помешала погода. Поскольку, как объяснил он сам, на морозе застывала густая смазка, которой обработаны запчасти поезда.

Предыдущий рекорд принадлежит так же жителю России – вологодскому силачу Денису Нагибину. В августе 2016 года он сдвинул поезд весом 192 тонны.

Иван Савкин известен другими достижениями: он сдвинул с места многотонный аэробус, паром, тепловоз, ЗРК «Оса», военный тягач с прицепом, танки Т-34 и Т-54Б.