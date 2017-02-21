Ижевск. Удмуртия. Преподаватель из Ижевска перевел почти полмиллиона рублей в центр парапсихологии. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, 50-летний мужчина хотел снять с себя порчу.

Номер телефона московского центра потерпевшему дал его знакомый.

«В результате нескольких телефонных разговоров мужчина перевел на указанный ему номер банковской карты 420 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Управление МВД России по Ижевску напоминает гражданам о необходимости проявлять осторожность при общении с неизвестными, предлагающими проведение различных ритуалов. При совершении в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно сообщите в полицию. Телефон прежний – 02 (со всех мобильных – 102).