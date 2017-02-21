Нягань. ХМАО-Югра. Роспотребнадзор Ханты-Мансийского автономного округа отстранил от работы 51 педагогического работника Нягани. Об этом сообщает UgraNews.

Решение о недопуске учителей к работе приняли в ведомстве после проведенного расследования случаев заболевания гриппом среди учащихся образовательных организаций города.

Как сообщили изданию в пресс-службе Роспотребнадзора Югры, выявлены работники этих образовательных учреждений, не вакцинированные против гриппа. Чтобы они сами не заболели и не заразили учеников, их временно - до окончания эпидемиологического подъема - отстранили от работы.