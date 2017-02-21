Уральск. Казахстан. Хоккеисты «Знамя-Удмуртии» крупно проиграли в Казахстане. Матч с местным коллективом «Акжайык» из Уральска закончился со счетом 7:2 в пользу хозяев льда.

Счет на 10 минуте поединка открыл соперник команды из Удмуртии. Отличился Еламан Алипкалиев. Спустя три минуты Евгений Черепанов восстановил равенство, однако до перерыва «Акжайык» дважды поразил ворота «Знамя-Удмуртии».

После перерыва хозяева еще четырежды заставили капитулировать голкипера воткинцев Максима Халявина, на что гости ответили лишь одной результативной атакой.

После выездного поражения клуб из Воткинска опустился на 3 место (45 очков), пропустив вперед «Акжайык» (46 очков). Лидером группы является «Маяк», в активе которого 47 очков после 23 игр.

Отметим, что у «Знамя» по отношению к двум лидирующим командам имеется игра в запасе.