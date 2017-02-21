Баку. Азербайджан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики. Об этом сообщают Известия.

«Мехрибан Алиева назначается первым вице-президентом республики», - приводит издание слова из указа азербайджанского главы.

Согласно конституции республики, первая леди в роли первого вице-президента возьмет на себя выполнение обязанностей супруга, если тот не сможет их выполнять по объективным причинам.

По сообщению Интерфакса, Ильхам Алиев объяснил свой выбор тем, что Мехрибан Алиева, будучи лидером 700-тысячной партии долгие годы эффективно справлялась с общественно-политической, культурной и международной работой.

«Она в целом осуществляет многостороннюю и успешную деятельность. Именно этими факторами я руководствовался, принимая решение о ее назначении на пост первого вице-президента Азербайджана», - цитирует издание слова президента Азербайджана, сказанные во время представления Мехрибан Алиевой в качестве первого вице-президента на заседании Совета безопасности.