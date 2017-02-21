Ижевск. Удмуртия. Выпускаемую в Ижевске «Ладу Весту» оснастят опциями, которые включены в европейскую версию комплектации. Как сообщает портал «Колеса.ру», автомобиль получит сразу три новые функции.

Среди них плафон освещения для заднего ряда сидений, дневная подсветка комбинации приборов и датчики давления в шинах. О сроке появления новых опций пока не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что Lada Vesta начали продавать в Германии и Венгрии. Автомобиль «АвтоВАЗа» в базовой комплектации будет стоить от 12,5 тыс. евро (около 800 тыс. рублей). В нее войдут кондиционер, аудиосистема, датчики света и дождя, парктроник, боковые подушки безопасности и датчики давления в шинах.