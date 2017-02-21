Новый Южный Уэльс. Австралия. В Сети появилось видео, на котором официантка в Австралии вытаскивает за хвост варана и выпроваживает его из заведения. Об этом сообщает Lenta.

В ресторан при винодельне Mimosa Wines наведался непрошеный гость, который мог напугать посетителей. Вот девушка и решила вступить с ящером в схватку за территорию.

В Австралии официантка вышвырнула варана из ресторана

Известно, что вараны не представляют для людей особой опасности, поскольку не видят в них жертву в силу большого размера человека. Но удар их тонкого и длинного хвоста может быть очень чувствителен, а на месте укуса развиться неприятное заражение.