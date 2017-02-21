Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в пятерку регионов России по объему автокредитования. По итогам 4 квартала 2016 года средняя сумма автокредита в республике составила 500 078 рублей, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

Рост, по сравнению с данными прошлого года, составил 17,9%. В 4 квартале 2015 года размер среднего автокредита находился на уровне 424 тыс. 288 рублей.

Лидерами рейтинга стали Владимирская область со средним размером автокредита 610 711 рублей (+22,9%), Ульяновская область – 569 276 (+20,2%), Новосибирская область – 698 523 (+19,9%), Краснодарский край – 735 654 (+17,9%).