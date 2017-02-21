Москва. «Левада-центр» опросил россиян, насколько эффективны митинги. Как пишет Znak, две трети опрошенных не верят в то, что массовые демонстрации возымеют эффект. Кроме того, 54% респондентов не поддерживают митинги, прошедшие в 2011 и 2012 годах.

16% россиян назвали обращение в суд в качестве наиболее правильного способа решения проблем. По мнению 11%, решить проблемы можно, направив жалобы в СМИ или в органы исполнительной власти.

1/5 часть опрошенных все-таки верит в то, что митинги способны влиять на решения властей.