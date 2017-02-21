Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 42 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни. За год республика потеряла четыре позиции. Лидерами стала Москва, Московская область и Татарстан. При формировании списка отобрали 72 показателя. Об этом и других событиях в традиционной рубрике от корреспондентов информационного агентства «Сусанин».

Удмуртия в минуту 21 февраля 2017 года

Авто закупки:

Удмуртия вошла в пятерку регионов России по объему автокредитования. По итогам 4 квартала 2016 года средняя сумма кредита в республике составила 500 тыс. 78 рублей. Рост, по сравнению с данными прошлого года, составил почти 18%.

Безопасность посетителей:

Больницы Удмуртии оснастят камерами видеонаблюдения. Такое поручение глава региона дал вице-премьеру Наталье Судариковой. Это будет сделано для безопасности посетителей.

Новая служба:

В Ижевске открылся обновленный зал системы вызова экстренной службы 112. Пока опция доступна только на двух операторах связи – «Мегафон» и «Теле 2».

Сомнительный способ:

Преподаватель из Ижевска перевел почти полмиллиона рублей в центр парапсихологии. 50-летний мужчина хотел снять с себя порчу. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Погода в республике:

Плюсовая температура сохранится в Удмуртии до выходных. На дороге ожидают накаты и гололедицу. К пятнице ветер и осадки ослабнут, воздух будет прогреваться до плюс четырех градусов.