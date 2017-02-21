Ижевск. Удмуртия. Акция «Открытка из Ижевска» пройдет в столице Удмуртии. Мероприятие состоится с 3 по 8 марта в рамках 10 Международного фестиваля циркового искусства, сообщают организаторы в своей группе «ВКонтакте».

В это время в Ижевск приедут более 120 артистов из 15 стран и почетные гости – известные в мире продюсеры, режиссеры, директора цирков и президенты фестивалей.

Во время мероприятия участники фестиваля смогут отправить прямо из цирка уникальные авторские открытки, посвященные цирковому искусству. Сейчас в столице Удмуртии объявили конкурс иллюстраций к этим открыткам. Всех желающих увековечить свой талант, просят обратиться к организаторам акции.