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Февраль 2017
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Правительство Удмуртии приняло генплан Ижевска

Такое распоряжение появилось на сайте кабинета министров.

Правительство Удмуртии приняло генплан Ижевска
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Фото:пресс-служба правительства Удмуртии
строительство, Ижевск, Удмуртия, градостроительство


17:41

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии приняло поправки к генеральному плану Ижевска. Такое распоряжение появилось на сайте ведомства во вторник, 21 февраля.

«Внести генеральный план города Ижевска, утвержденный решением городской думы города Ижевска от 6 июня 2006 года 96 «Об утверждении Генерального плана города Ижевска», изменение, изложив его новой редакции согласно приложению», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в новом генплане Ижевска не будет зон под точечную застройку. В подробностях проекта разобралась корреспондент информагентства «Сусанин».

Новый генплан Ижевска

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