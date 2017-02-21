Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии приняло поправки к генеральному плану Ижевска. Такое распоряжение появилось на сайте ведомства во вторник, 21 февраля.

«Внести генеральный план города Ижевска, утвержденный решением городской думы города Ижевска от 6 июня 2006 года 96 «Об утверждении Генерального плана города Ижевска», изменение, изложив его новой редакции согласно приложению», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в новом генплане Ижевска не будет зон под точечную застройку. В подробностях проекта разобралась корреспондент информагентства «Сусанин».

Новый генплан Ижевска