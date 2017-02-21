Киев. Украина. Президент Украины Петр Порошенко высказался за ужесточение санкций против России. Об этом рассказал в своем Твиттере пресс-секретарь украинского главы

орошенко выступил за ужесточение антироссийских санкций Святослав Цеголко.

«Президент высказался за ужесточение санкций против России из-за признания ею фейковых документов фейковых республик», - гласит запись Святослава Цеголко в соцсети.

Card

Такие меры Петр Порошенко потребовал после принятия Президентом России Владимиром Путиным указа, легализующего на территории страны документов Донецкой и Луганской народных республик.