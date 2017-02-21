Москва. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении скончавшегося в понедельник, 20 февраля, постпреда станы в ООН Виталия Чуркина орденом Мужества.

«За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича (посмертно)», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, Виталий Чуркин скончался за день до своего 65 дня рождения в больнице Нью-Йорка после сердечного приступа на рабочем месте.