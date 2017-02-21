Ижевск. Удмуртия. Больше 35 тыс. бутыльков со спиртосодержащей жидкостью под названием «Пчелка» нашли оперативники ФСБ и полиции в одном из производственных помещений на улице Спортивной в Ижевске. Здесь оказался настоящий мини-завод по производству нелицензированной спиртосодержащей продукций, называемой в народе «боярышник», а также контрафактной парфюмерии. Во флаконы с наклейками элитных духов заливали жидкость, произвели которую явно не на заводах Dior или Lacoste.

В понедельник, 20 февраля, информационное агентство «Интерфакс» сообщило, что за организацией незаконного бизнеса может стоять один из депутатов Госсовета Удмуртии, однако его фамилия в новости не называется. Правоохранительные органы региона эту информацию пока не подтверждают, но и не опровергают.

В распоряжении редакции информационного агентства «Сусанин» оказались адреса фирм, в которых 10 февраля 2017 года проводились обыски по уголовному делу об организации подпольного производства «фунфыриков» и духов. Оказалось, что по одному из них располагалась компания, указанная в данных на представителя фракции ЛДПР в региональном парламенте Сергея Сороколета, которые представлены в списке кандидатов в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики пятого созыва, выдвинутом избирательным объединением «Удмуртское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России».

Кольцо парфюмера

Как рассказал на условиях анонимности источник, знакомый с ситуацией, 10 февраля обыски прошли в производственно-складских помещениях по адресу ул. Спортивная, 73а, проезд 8-й Подлесный, дом 5, а также в офисе №111 на улице 10 лет Октября, 20.

Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц Федеральной налоговой службы России, 111-й офис на улице 10 лет Октября, 20 был указан в качестве юридического адреса организации ООО «Крафт-Пак», занимавшейся, в том числе, оптовой торговлей парфюмерными и косметическими товарами. Фирма с таким же названием указана в качестве основного места работы Сергея Сороколета в списке кандидатов в депутаты Госсовета Удмуртии пятого созыва, который либерал-демократы подавали в Центральную избирательную комиссию республики во время парламентских выборов в августе 2012 года. Должность господина Сороколета в этом документе указана, как «заместитель генерального директора». Основным видом деятельности ООО «Крафт-Пак» была «торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами», его ликвидировали в мае 2016 года. Кроме того, по адресу 10 лет Октября, 20, 111, находилось ликвидированное в октябре 2007г. НП "Республиканское Агентство "Развитие", руководителем которого был сам Сергей Сороколет.

В официальной биографии депутата, размещенной на сайте Госсовета Удмуртии, сказано, что с 2016 года он становится заместителем директора ООО «Солид», юридический адрес которого указан, как проезд 8-й Подлесный, дом 5. Напомним, что по этому же адресу располагаются производственно-складские помещения, в которых оперативники провели обыск. Кстати, в тексте биографии, опубликованной на официальном интернет-ресурсе регионального парламента, сведений о том, что Сергей Сороколет когда-то работал в ООО «Крафт-Пак» нет.

Офис №111 по 10 лет Октября, 20 оказался тесно связан с другим ижевским адресом – ул. Спортивная, 73а, где правоохранители и нашли линию по розливу спиртосодержащей жидкости под названием «Пчелка». Генеральным директором и единственным учредителем ликвидированного ООО «Карфт-Пак» является Заславский Вячеслав Викторович, это его замом был депутат Сороколет. Господин Заславский руководит еще несколькими предприятиями, среди которых в открытых источниках можно найти ООО «Парфюм-Пак», юридический адрес которого указан на улице Спортивной, в доме 73а. В качестве основного вида деятельности «Парфюм-Пак» указана «торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами.

Dior из подворотни

Как выяснили оперативники, на улице Спортивной, 73а в Ижевске производили контрафактный парфюм под всемирно известными торговыми знаками Gucci, Kenzo, Dior, Lacoste, Chanel и другими. В копии оригинальных флаконов производители из пластиковых канистр и бочек заливали парфюмерную жидкость. Затем на тару наносили наклейки брендовых марок парфюма и упаковывали в точные копии оригинальных упаковок духов. Рядом с парфюмерной «фабрикой» мирно сосуществовал «завод» по производству косметической жидкости «Пчелка» с содержанием этилового спирта в 75%. С обложки «фунфырика» на его счастливого обладателя смотрит жизнерадостное насекомое, а слоган, заботливо нанесенный производителем на этикетку средства, обещает потребителю «целебную силу природы».

В Ижевске обнаружили подпольный мини-завод по производству "боярышника"

По официальным данным регионального управления ФСБ России, из незаконного оборота было изъято более 20 тонн этилового спирта и 35 тыс. единиц нелицензированной спиртосодержащей продукции. Также найдено свыше 1 тыс. штук расфасованной и 2 тыс. литров купажированной контрафактной парфюмерии, заготовленная тара и более 500 тыс. упаковок с чужими товарными знаками. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 180 УК России («Незаконное использование товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Хорошо сокрытое старое

Подпольное производство спиртосодержащих жидкостей и контрафактного парфюма в Старках ликвидируют уже не в первый раз. В 2012 году в этом же производственном помещении на улице Спортивной оперативники обнаружили более 2 тыс. упаковок с поддельными духами. Годом ранее подобный «парфюмерный» заводик правоохранители нашли в Устиновском районе Ижевска. Тогда были изъяты фальсифицированные духи многих известных марок. Злоумышленники фасовали их в упаковки с частично измененными названиями: «Lokasta», «Chale», «Enzo», «Houg Buks».

Через несколько дней после обысков на производстве и в офисе №111 по улице 10 лет Октября интернет-газета «День.org» опубликовала материал, в котором связала обыски, в том числе, с деятельностью редакции газеты «Московский комсомолец» в Ижевске, офис которой соседствует с кабинетом, где проводились оперативные мероприятия. Сотрудники издания, по мнению Сороколета, которое он высказал в беседе с журналистом «Дня», «очень яростно, так скажем, отстаивают права граждан и, вообще-то, «нападают» на чиновников».

«Я думаю, что, скорее всего, из-за этого», — рассказал интернет-газете «День.org» Сергей Сороколет, пояснив, что сотрудничает с региональной редакцией «Московского комсомольца» «как депутат».

«Несмотря на близость кабинетов, где проводились обыски, помещение, в котором располагается редакция «МК в Ижевске», по информации источников, сотрудников ФСБ не заинтересовало. Данное СМИ, выходящее в столице Удмуртии по франшизе с редакцией «Московского комсомольца», тоже считается «газетой Сороколета». Правда, сам депутат в разговоре с корреспондентом «День.org» это отрицает», - пишет издание.

В данный момент по адресу г. Ижевск, улица 10 лет Октября, 20, 111 зарегистрировано 5 компаний, ни одна из которых не имеет прямого отношения к господину Сороколету. По адресу проезд 8-й Подлесный, дом 5, помимо ООО «Солид» зарегистрировано ещё 5 компаний.

Редакция информагентства «Сусанин» не располагает комментариями депутата Госсовета Удмуртии Сергея Сороколета относительно ситуации с обысками.