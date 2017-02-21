Ижевск. Удмуртия. Совет директоров Чепецкого механического завода в Глазове решил досрочно прекратить полномочия генерального директора Константина Вергазова. Как сообщает «Интерфакс», на эту должность назначили Дениса Анищука.

Ранее он занимал пост руководителя по производству. Анищука избрали гендиректором АО «ЧМЗ» с 21 февраля 2017 года сроком на 5 лет.

По данным издания, Константин Вергазов уволен по собственному желанию. Также уточняется, что он перешел на пост вице-президента «ТВЭЛ». Напомним, Вергазов возглавил предприятие 21 августа 2014 года.

Наша справка: Денис Анищук родился в 1978 году. Работал на Чепецком механическом заводе с 2000 по 2015 год. В 2015-2016 занимал должность первого заместителя генерального директора – директора по операционной деятельности Ковровского механического завода, после чего снова перешел на ЧМЗ.