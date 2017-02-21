Ижевск. Удмуртия. Остановка рухнула на улице Ворошилова в Ижевске. Как сообщили очевидцы в популярной группе ИГГС, инцидент произошел во вторник, 21 февраля.

Речь идет об остановке «Магазин Автомобили», где, согласно сервису 2ГИС, останавливаются сразу несколько автобусных маршрутов: №№ 12, 26, 27, 29, 36 и другие. Также на этом остановочном комплексе можно сесть в троллейбусы №№ 4, 7, 14 и в маршрутные такси под номером 18 и 367.

Очевидцы также сообщили, что в результате обрушения никто не пострадал.

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