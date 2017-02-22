Ижевск. Удмуртия. Проезд подешевеет в двух пригородных поездах Удмуртии. Об этом сообщает на официальном сайте Горьковской железной дороги.

Речь идет о двух участках: Балезино – Глазов – Яр – Князи и Яр – Перелом. Новые цены начнут действовать с 1 марта 2017 года в размере:

- 26 рублей за первые 10 километров пути, начиная от остановочного пункта посадки пассажира;

- по 13 рублей за каждую последующую пятикилометровую зону после 10-го километра.

Вследствие перехода на 5-километровые зоны с 1 марта 2017 года стоимость проезда пассажиров, совершающих поездку на расстояние 11-15, 21-25, 31-35, 41-45, 51-55, 61-65 километров, будет дешевле на 13 рублей.

«Стоимость проезда детей в возрасте от 5 до 7 лет составляет 25 % от полного тарифа», - отмечается на сайте.