Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Соловьев вошел в топ-20 по упоминаемости в соцмедиа за январь. Федеральный рейтинг подготовила «Медиалогия».

Руководитель региона расположился на 12 месте с индексом 9229. Лидером стал глава Чечни Рамзан Кадыров (индекс 73387). В тройку также вошли Сергей Собянин (Москва, индекс 53048) и Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург, индекс – 31917).

Стоит сказать, что пятым стал Рустам Минниханов (Татарстан), а на 18 строчке значится Рустэм Хамитов (Башкирия).

Составители отметили, что для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, форумах и блогах.