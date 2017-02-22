Ижевск. Удмуртия. Спортивный Арбитраж отклонил апелляцию лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина, которого ранее отстранили от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга. Как сообщает «Интерфакс», спортсмен из родникового края, а также Александр Легков, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Евгений Белов не смогут выступить на чемпионате мира, стартующем в среду.

Мировые соревнования пройдут с 22 февраля по 5 марта в Лахти.

Ранее Международная федерация лыжных гонок (FIS) временно отстранила от стартов спортсмена, выступающего за сборную России.

Сам Вылегжанин обвинения отверг, заявив, что он за чистый спорт. Однако, если обвинения не снимут, то лыжник может лишиться серебряной медали Олимпиады в Сочи. Позднее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о том, что Вылегжанина, как и других представителей сборной, могут оправдать.

Отметим, что помимо лыжников от второй части доклада Макларена «пострадали» и российские биатлонисты. Международный союз в середине декабря 2016 года получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список из 31 российского стреляющего лыжника, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.