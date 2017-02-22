Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на календаре среда, 22 февраля. Рабочая неделя кончилась, не успев толком начаться, впереди жителей Удмуртии ждут долгие выходные дни. О чем пишут этим предпраздничным днем онлайн СМИ республики, расскажем в нашем обзоре.

Руководитель главного управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин призвал глав городов и районов республики запасаться мешками с песком, досками и гвоздями. Об этом рассказывает гостелерадиокомпания «Удмуртия». Серьезные подтопления в этом году ждут в крупных населенных пунктах региона. По словам Фомина, до начала марта муниципальным властям нужно организовать вывоз снега и установить контроль над бесхозными водоемами.

Начальник МЧС по Удмуртии: запасайтесь мешками с песком, досками и гвоздями

Ижевчане организовали кружок по вязанию носков и варежек для бездомных людей. Об этом сообщает телеканал «Моя Удмуртия» Раз в неделю в храме Царских Великомучеников собираются пенсионеры, которым дают мастер-классы по вязанию. Готовые изделия идут не только тем, кто живет на улице, но и в городской дом престарелых и детдом.

21 02 17 В ижевском храме открылся кружок по вязанию

Журналисты портала «Ижлайф» разбираются в ситуации с убийством в Ленинском районе Ижевска. Инцидент произошел 17 февраля. Горожанка Екатерина заметила бездомного пса по кличке Серж, которого она подкармливала, лежащим на пешеходной дорожке на улице Клубной. Девушка попыталась оказать животному помощь, но пока она вызывала ветеринарную службу и бегала в школу за теплым одеялом, неизвестные люди закинули собаку в кузов отечественного внедорожника и попытались увезти еще живую собаку. Ижевчанка попыталась объяснить им, что она вызвала помощь для Сержа и позаботится о нем, но мужчины не стали ее слушать, оттолкнули от автомобиля и уехали.

«В тот же день я обратилась в полицию, сняла травмы – меня отталкивали от машины настолько сильно, что на теле остались огромные синяки. Но на кого жаловаться? На машине не было никаких опознавательных номеров, ничего! Волонтеры зафиксировали только номерной знак, его и передали, - продолжает Екатерина. – И не верю я, что его сбили! Он лежал достаточно далеко от проезжей части и был еще жив, когда я к нему подбежала. Хочу разобраться, что произошло. За что так с нашим любимцем…», - рассказала «Ижлайфу» жительница Ижевска.

Группа «Кукрыниксы» представит на своем концерте в столице Удмуртии новый альбом коллектива под названием «Артист». Он посвящен памяти погибшего лидера группы «Король и шут» Михаила Горшенева. Об этом пишет «Комсомольская правда» в Ижевске. Мероприятие состоится в среду, 22 февраля.

В обзоре использованы материалы:udmtv.ru, myudm.ru, izhlife.ru, izh.kp.ru.