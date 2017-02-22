Сеул. Южная Корея. Южная Корея обвинила лидера соседней республики – Северной Кореи – в убийстве брата. Как пишет Интерфакс, Сеул передал с помощью 34 громкоговорителей, расположенных на границе с КНДР, сообщение о том, что Ким Чем Ир убил своего сводного брата.

«Мы организовали вещание с помощью 34 громкоговорителей вдоль межкорейской границы для того, чтобы проинформировать северокорейских солдат и мирных жителей о том, что их лидер Ким Чен Ын стоит за убийством своего старшего сводного брата Ким Чен Нама», - передает агентства слова организаторов акции.

Ким Чен Нам был, по версии следствия, убит в аэропорту столицы Малайзии. Американские и южнокорейские представители считают, что убийство Ким Чен Нама, которое произошло в малазийском аэропорту 14 февраля, спланировал и осуществил Пхеньян.