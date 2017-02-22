Москва. Министерство иностранных дел России опубликовало в своем аккаунте на Facebook стихотворение министра Сергея Лаврова, посвященное постпреду России в ООН Виталию Чуркину.

«Виталий Чуркин ушел из жизни на боевом посту, когда до его 65-летия оставалось несколько часов по московскому времени.

Мы с ним шли по жизни рядом друг с другом. Весной 1992-го одновременно были назначены заместителями министра, я курировал ООН, а он - Балканы, став одновременно Специальным представителем Президента России по урегулированию кризисов на территории бывшей Югославии. В этом качестве почти весь февраль 1994 года он провел в охваченной конфликтом Боснии и Герцеговине, добиваясь объективного расследования экспертами ООН взрыва на сараевском рынке Маркале, ответственность за который пытались голословно взвалить на сербов.

В Сараево, где тогда ежедневно работали снайперы, и встретил он свой 42-й день рожденья, добившись нужного результата, и мне захотелось поздравить его стихами. Вот они», - написано на страничке. Далее следуют стихи, посвященные скончавшемуся коллеге.

МИД России - С.Лавров о коллеге и друге: Виталий Чуркин... | Facebook