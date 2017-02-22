Ижевск. Удмуртия. Мобильный автогородок открыли в Ижевске. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, он предназначен для проведения занятий с детьми по изучению правил дорожного движения (ПДД).

Автогородок представляет собой автомобиль «ГАЗель» с прицепом, укомплектованным оборудованием. Он также позволяет в любом районе республики обучать школьников теории, практическим занятиям на перекрёстках, вождению автомобиля, а также сдавать экзамены по ПДД.

Методическое обеспечение, входящее в комплект автогородка, позволяет педагогам в интересной, увлекательной форме не только познакомить детей с правилами, но и привить им необходимые практические навыки поведения на дороге.

«Во всем мире признано, что воспитание грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения необходимо начинать с раннего возраста. В этом детям нашей республики поможет мобильный автогородок», - сообщает региональная Госавтоинспекция.