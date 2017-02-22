Ижевск. Удмуртия. В Удмуртской Республике нет границ. Об этом сообщает пресс-служба кадастровой палаты региона.

По данным ведомства, такая же ситуация наблюдается в большинстве субъектов Российской Федерации. По состоянию на начало 2017 года в Едином государственном реестре недвижимости должным образом были зафиксированы менее 7% внутрироссийских границ.

На сегодняшний день задокументирован и очерчен контур всего четырех российских регионов: Бурятии, Якутии, Ямало-Ненецкого автономного округа и Амурской области. Частично эта работа проведена в Хабаровском крае, Владимирской, Иркутской, Новгородской и Московской областях, а также в самой Москве. На больше части территории страны внутренние границы проложены лишь приблизительно.

«В Едином государственном реестре недвижимости полностью отсутствует информация о границах между субъектами в Северо-Кавказском, Южном и Приволжском федеральных округах. В том числе в реестре нет и сведений о границах Удмуртской Республики», - сообщает пресс-служба кадастровой палаты региона.

Установить и согласовать границы между субъектами, а также передать эти сведения в Росреестр должны региональные администрации.

«Наличие региональных границ способствует пополнению налоговой базы, вовлечению в оборот земельных участков, а также предотвращает возникновение имущественных споров у правообладателей», - говорится в сообщении ведомства.

По какой причине региональные власти до сих пор не провели работу по установлению границ Удмуртии в сообщении кадастровой палаты республики не сказано.