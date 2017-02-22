Ижевск. Удмуртия. ГИБДД Удмуртии проведет массовые проверки по всему региону. Они будут направлены на выявление пьяных водителей за рулем. Об этом сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии.

«В период с 22 по 27 февраля на территории Удмуртии пройдут массовые проверки водителей, направленные на выявление и пресечение фактов управления транспортом лицами, находящимися в состоянии опьянения», - сообщили в ведомстве.

Соответствующее распоряжение подписал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Удмуртской Республики.

«Просим водителей отнестись с пониманием к профилактической деятельности, направленной на предупреждение дорожно-транспортных происшествий», - обратились сотрудники ГИБДД к жителям региона.