Нью-Йорк. США. Активисты повесили на статую Свободы в Нью-Йорке 6-метровый плакат с надписью «Беженцы, добро пожаловать». Об этом сообщает Lenta.

Баннер провисел на памятнике свободе не более часа, после чего его сняли сотрудники Службы национальных парков, отвечающие за охрану объекта. Размещение подобных плакатов на национальных памятниках запрещено и грозит серьезным наказанием.

На телеканал NBC New York обратился администратор аккаунта Alt Statue of Liberty в социальных сетях. Он взял на себя ответственность за акцию.

«Мы обычные граждане, которые считают нужным что-то сказать об Америке, в которую мы верим. Мы хотим напомнить, что Америка... — это маяк свободы в мире, построенный иммигрантами. Ограждение стран или целых религий противоречит нашим ценностям», написал он в послании телеканалу.