Ижевск. Удмуртия. Светофор установят на перекрестке улиц Пушкинской и Лихвинцева в Ижевске. Проект реализуют до 1 мая 2017 года, такое решение приняли в среду, 22 февраля, в ходе технического совета по вопросам координации развития дорожного хозяйства, транспортного комплекса, организации благоустройства и обеспечения безопасности дорожного движения управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска.

Также ликвидируют пешеходный переход на перекрестке Пушкинской и Наговицына.

Предварительно стоимость проекта оценили в 800 тыс. рублей.

«Мы рассчитываем получить средства с Минтранса. Свяжемся, встретимся, если от них не будет реакции, думаю тогда, раз властям города поручили решить вопрос, я думаю, здесь вопрос финансирования от города не встанет», - сказал начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Алексей Красноперов.

Напомним, 15 февраля на перекрестке улиц Пушкинской и Наговицына произошло ДТП, в котором погибла женщина и пострадал ее 6-летний сын. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.