Кемерово. Кузбасс. Сотрудники линейного отдела транспортной полиции задержали москвича с поддельной отметкой и регистрации в паспорте. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

39-летний мужчина привлек внимание полицейских, находясь на вокзале в состоянии алкогольного опьянения. Проверив личность москвича по базе данных, правоохранители обратили внимание, что прописки у него вообще нет, а в паспорте значился кемеровский адрес.

Мужчина рассказал, что долгое время проживал в Москве, где и получил свой паспорт. В Кемерово он приехал к знакомым и хотел устроиться на работу. Однако без прописки его никуда не принимали. Тогда он обратился к знакомому, у которого проживал. Сосед – пожилой мужчина с криминальными прошлым – где-то нашел клише штампа о регистрации и поставил его в паспорт новоявленному кемеровцу. А его жена внесла туда сведения о прописке.

В отношении москвича возбудили уголовное дело за подделку документов. Кроме того, ему придется заплатить штраф до трёх тыс. рублей.