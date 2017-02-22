Ижевск. Удмуртия. Остановка, которая обрушилась из-за тяжести снега на улице Союзной, была бесхозной. Об этом сообщил журналистам в среду, 22 февраля, начальник управления благоустройства и транспорта Ижевска Алексей Красноперов.

«По предварительной информации эта остановка скорее всего была закреплена за коммерческой структурой. В прошлом году они прекратили свою деятельность, и она осталась бесхозно, здесь нужно будет провести расследование, почему так произошло и почему мы не включили ее в план содержания на сегодняшний день», - сказал Красноперов.

Он также уточнил, что аварийную ситуацию на месте устранят к 12:00 22 февраля. Саму остановку демонтируют.