Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии с 23 по 27 мая впервые состоится Строительная неделя. На одной площадке в выставочном павильоне на улице Кооперативная, 9, будут представлены современные технологии, материалы и оборудование для ремонта, строительства и формирования жилой среды.

В рамках строительной недели будут работать сразу три выставочных проекта. Центральным из них станет XVIII Всероссийская специализированная выставка «Город XXI века». Распоряжение о ее проведении принято правительством Удмуртской Республики. Организаторами выступают министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, администрация города Ижевска, ОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ УДМУРТИИ» и выставочный центр «УДМУРТИЯ». Оргкомитет по подготовке мероприятия возглавил министр строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии Иван Новиков.

Дополнят экспозиции выставки-ярмарки «Строительство и ремонт» и «Загородный дом».

В экспозициях примут участие предприятия-производители и поставщики продукции для строительного комплекса региона, проектные организации, компании-застройщики; предприятия, оказывающие строительные, финансовые, страховые и риэлторские услуги для населения. Посетители смогут получить необходимую информацию, которая позволит быть в курсе последних тенденций в сфере строительства, ремонта, проектирования и дизайна.

Выставки будет сопровождать деловая и познавательная программа для специалистов и населения. Так, в рамках строительной выставки «Город XXI века» состоятся межрегиональная конференция «Комфортная городская среда», XVIII Всероссийский конкурс на лучшую продукцию в области проектирования, строительства и производства строительных материалов. Участников выставок ждет проект «Время бизнес-встреч», а посетителей – презентации строительных технологий и материалов, творческие мастерские по декорированию и обустройству жилья для всех желающих.

«Приглашаем предприятия, чья деятельность связана со строительной тематикой, к участию в проектах с целью презентации своих товаров и услуг целевой аудитории, поиска новых клиентов и партнеров», - говорится в сообщении организаторов.

По вопросу бронирования площадей обращайтесь по тел. (3412) 730-730 или e-mail: gorod@vcudm.ru.

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