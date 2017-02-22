Москва. Глава Минтруда России Максим Топилин предложил на заседании межфракционной рабочей группы в Госдуме установить минимальный размер оплаты труда отдельно для каждого субъекта страны. Об этом сообщают Известия.

По его словам, имеющийся сейчас размер МРОТ для России в целом – величина виртуальная.

Свое предложение глава ведомства внес как решение проблемы повышения зарплаты до прожиточного минимума.

«Здесь нужны консультации с юристами, безусловно, - может ли быть несколько МРОТ, фактически 85 МРОТ по территории России», - цитирует издание слова министра.

Напомним, сейчас минимальный размер оплаты труда для всего населения России составляет 7,8 тыс. рублей. Согласно Трудовому законодательству, его величина не может быьб ниже уровня прожиточного минимума. От МРОТ зависят не только социальные выплаты (больничные, декретные, пенсии, пособия по беременности и родам), но и штрафы.