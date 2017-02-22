Ижевск. Удмуртия. В Первомайском районе Ижевска начали проводить антипаводковые мероприятия. Как сообщил журналистам в среду, 22 февраля, начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Алексей Красноперов, на место для работ выделили отдельную бригаду.

«По первомайскому району там улицы получаются Магистральная Щедрина, там антипаводковые мероприятия и там отдельная бригада, она уже начала работать практически с 1 февраля. Они только задействованы на том участке. Сейчас школа 65 как раз там находится. Они произведут расчистку тоже снега. С территории школы тоже все будет вывезено. Там отдельный работает отряд», - сказал Красноперов.