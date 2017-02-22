Марион. США. 10-летняя школьница обратилась в полицию, не справившись с домашним заданием. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Лена Дрейпер из штата Огайо попросила помощи у полицейских, обратившись к ним по Facebook.

Лейтенант откликнулся на ее призыв, надеясь, что у девочки возникли трудности с выполнением домашнего задания по истории. Но школьница попросила его помочь решить два примера по математике.

Би Джей Грубер решился помочь девочке и объяснил, в каком порядке нужно выполнять математические действия в примерах.

Мама Лены Молли выложила переписку в своем аккаунте на Facebook. Несколько человек нашли в ответе полицейского ошибку - он неверно указал порядок математических действий в примере.

По словам лейтенанта полиции, для которого случай стал моментом славы, в ведомстве не видят разницы между тем, что ребенок обратился к полицейским за помощью на улице или в интернете. Это просто модель общения XXI века, пояснил он.

Лена Дрейпер сказала, что понимает, что не всегда можно надеяться на полицию в вопросе выполнения домашнего задания. Но у нее есть и запасной план.

«Я тогда позвоню охотникам за привидениями», - цитирует издание слова школьницы.