Москва. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич отказался сдавать деньги на выпускной бал своей дочери. Его и семью потрясла сумма, обозначенная родительским комитетом, для празднования окончания школы, рассказал музыкант у себя на странице в соцсети.

«Моя дочь заканчивает школу. На днях вернулась домой несколько потрясённая: родительский комитет собирает деньги на выпускной вечер», - начал повествование Андрей Макаревич.

Оказалось, собирают на бал не по 100 и даже не по 200 тыс. рублей. По мнению певца, на эти деньги можно было бы наполнить большой бассейн дорогим шампанским. Далее в комментариях он уточняет, что дочь учится в обычной московской школе.

Моя дочь заканчивает школу. На днях... - Андрей Макаревич | Facebook

На семейном совете Макаревичи приняли решение отпраздновать окончание 11 класса в семейном кругу, а сумму, которую могли потрать на выпускной, отдать на благотворительность.

«Нам кажется, лучше начать взрослую жизнь с доброго дела. А сорить деньгами мы научимся как-нибудь потом», - заканчивает свой пост фронтмен «Машины времени».