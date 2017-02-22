Ижевск. Удмуртия. 95 случаев гриппа зарегистрировали в Удмуртии на прошлой неделе. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии, всего ОРВИ и гриппом в республике заболели почти 17,4 тыс. человек.

Отметим, что уровень заболеваемости установился ниже эпидпорога на 12 процентов.

«В Ижевске на 7 неделе за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 8405 человек»,- сообщает Роспотребнадзор.

Эпидемическое неблагополучие отметили на территориях: Граховского, Дебесского, Завьяловского, Селтинского, Сюмсинского, Шарканского районов и Можги.

Также полностью закрыли 2 детских сада в Игринском и Ярском районах и школу в Завьяловском районе.

«Учебный процесс был приостановлен в 68 группах 43 детских садов и в 43 классах 32 школ», - уточнили в Роспотребнадзоре.