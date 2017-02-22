Лондон. Великобритания. 125-килограмового вратаря, поедавшего во время кубка Великобритании огромный сэндвич, попросили написать заявление об уходе из клуба. Как сообщает RT, Уэйн Шоу сотрудничал с букмекерской компанией, что строго запрещено условиями Федерации британского футбола.

Как сообщает издание, во время 1/8 финала Кубка Англии команда «Саттон Юнайтед» подписала однодневный контракт с букмекерской конторой Sun Bets. Букмекеры принимала ставки из расчёта 8 к 1, что 45-летний голкипер будет обедать прямо во время игры. Сам Уэйн Шоу все это отрицает, ссылаясь на то, что просто сильно проголодался, так как ничего не ел целый день.

Sutton United vs Arsenal - goalkeeper Wayne Shaw eats during a match

По правилам Федерации футбола Англии игрок не может не только сам делать ставки на игру, но и консультировать других лиц относительно матчей, в которых принимает участие. Как следствие, Уэйна Шоу попросили написать заявление об увольнении.