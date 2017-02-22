Ижевск. Удмуртия. Режиссер информационного агентства «Сусанин» получил специальный приз Ижевского кинофестиваля за реквием кинопленке. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Оценка конкурсных работ прошла в декабре прошлого года. В жюри кинофестиваля вошли украинский кинорежиссер, сценарист и продюсер Александр Шапиро, один из ведущих российских кинокритиков Алексей Медведев, актер, режиссер, сценарист и кинопродюсер Андрей Селиверстов, а также уроженцы Ижевска, автор полнометражного фильма «Тели и Толи» Александр Амиров и режиссер Камила Сафина, и режиссер документального кино Лев Вахитов.

Работа Ильи Тарасова под названием «Пленка» получила средний балл 5,8. Для сравнения, средний балл картины Анастасии Фертиковой «Шыр но ӟольгыри (Мышь и воробей)» - 6,5.

MEATGENERATOR - Плёнка

Второе место поделили между собой игровой фильм «Дурачок» режиссера Петра Иванова и фильм «Улитка», который снял Дмитрий Гайда. Третье место жюри присудило картине «Электричество (я хочу умереть)» режиссера Вениамина Тронина.