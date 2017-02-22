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Режиссер информагентства «Сусанин» Илья Тарасов получил спецприз ижевского кинофестиваля

Награду Илье вручили за реквием кинопленке.

Режиссер информагентства «Сусанин» Илья Тарасов получил спецприз ижевского кинофестиваля
Ижевск, кино, кинокритика, сайт «Сусанин», призы


12:55

Ижевск. Удмуртия. Режиссер информационного агентства «Сусанин» получил специальный приз Ижевского кинофестиваля за реквием кинопленке. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Оценка конкурсных работ прошла в декабре прошлого года. В жюри кинофестиваля вошли украинский кинорежиссер, сценарист и продюсер Александр Шапиро, один из ведущих российских кинокритиков Алексей Медведев, актер, режиссер, сценарист и кинопродюсер Андрей Селиверстов, а также уроженцы Ижевска, автор полнометражного фильма «Тели и Толи» Александр Амиров и режиссер Камила Сафина, и режиссер документального кино Лев Вахитов.

Работа Ильи Тарасова под названием «Пленка» получила средний балл 5,8. Для сравнения, средний балл картины Анастасии Фертиковой «Шыр но ӟольгыри (Мышь и воробей)» - 6,5.

MEATGENERATOR - Плёнка

Второе место поделили между собой игровой фильм «Дурачок» режиссера Петра Иванова и фильм «Улитка», который снял Дмитрий Гайда. Третье место жюри присудило картине «Электричество (я хочу умереть)» режиссера Вениамина Тронина. 

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