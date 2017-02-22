Москва. Столичной стритрейсерше Маре Багдасарян грозит до полугода тюрьмы за использование поддельного документа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Ведомство возбудило уголовное дело на злостную нарушительницу ПДД за использование поддельного больничного листа. Мара Багдасарян принесла приставам больничный лист, который купила в одной из московских поликлиник. Так гонщица хотела уклониться от возложенной на нее работы по уборке придомовой территории.

Использование поддельных документов наказывается по УК РФ штрафом до 80 тыс. рублей, обязательными работами до 480 часов или арестом на срок до 6 месяцев.