Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Сабурова угнали «УАЗ-Патриот». Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, злоумышленников задержали при попытке перегнать автомобиль для продажи.

«Совместно с сотрудниками ДПС по подозрению в совершении преступления задержали 29-летнего неработающего, ранее судимого жителя Пермского края и 30-летнего безработного местного жителя», - сообщает правоохранительное ведомство.

Известно также, что у угонщиков при себе полицейские обнаружили сканирующие устройства.

Полицейские вернули похищенный автомобиль владельцу и возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК России («кража, совершенная в крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Отметим, что причиненный ущерб оценили в 500 тыс. рублей.