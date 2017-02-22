Казахстан. 40 тонн луковиц-нелегалов не доехали до Ижевска. Как сообщает «Интерфакс», транспорт с овощами задержали в понедельник на российско-казахстанском участке границы.

В ходе проверки документов установили, что на лук выданы недействительные фитосанитарные сертификаты. В результате два грузовика возвратили в Казахстан.

«Продукция предназначалась для реализации в Ижевске», - говорится в сообщении.

По данным управления, с начала года сотрудники оренбургского Россельхознадзора из-за нарушений законодательства в области карантина растений вернули в Казахстан 11 транспортных средств с подкарантинной продукцией весом свыше 135 тонн.