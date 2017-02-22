Ижевск. Удмуртия. В 2017 году на противопаводковые мероприятия в Удмуртии направят более 40 млн рублей. Средства выделят из бюджета региона, сообщает пресс-служба правительства республики.

Деньги пойдут на берегоукрепительные работы, расчистку, углубление и спрямление русел рек, ремонт гидротехнических сооружений искусственных водоемов. Со 2 февраля в Удмуртии ведется плановая сработка крупных водохранилищ региона – Ижевского, Воткинского, Камбарского, Пудемского. К 1 апреля уровень воды в них должен снизиться на 70 см – 1 метр.

Чтобы избежать заторов, на реках шести районов – Балезинского, Воткинского, Дебесского, Кезского, Сюмсинского, Глазовского, проведут взрывные работы. Начнутся они в конце марта 2017 года.

Контролировать гидрологическую обстановку будут 10 стационарных и пять временных гидропостов. Также будут работать 59 оперативных групп органов местного самоуправления и местных пожарно-спасательных гарнизонов республики. В планах привлечь беспилотники.