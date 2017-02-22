Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует депутат Государственного совета Удмуртии Александр Конышев. В среду, 22 февраля, ему исполнилось 55 лет.

Также сегодня поздравления принимает начальник управления бухгалтерского учета, отчетности, бюджетного планирования и анализа администрации Ижевска Ирина Стекольщикова.

Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает именинникам крепкого здоровья, счастья в семейной жизни, и всяческих успехов на профессиональном поприще.