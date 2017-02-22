Фуццу. Япония. В японском зоопарке в городе Фуццу усыпили 57 снежных макак. Как сообщает BBC, в их крови обнаружили «агрессивный чужеродный ген», который поставил популяцию под угрозу.

По словам сотрудников зоопарка, в ходе анализа ДНК выяснилось, что снежные макаки спаривались с макаками-резус, ввоз и размножение которых в Японии запрещены законом. Вообще строгий закон Японии запрещает ввоз чужеродных животных, владение их особями и скрещивание их с местными видами.

Местные власти говорят о том, что убийство этих приматов послужит сохранению естественной среды обитания.

Кроме того, в буддийском храме города прошли поминки по душам убитых животных.