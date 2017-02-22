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Февраль 2017
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.пропроисшествия

А тем временем:

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8-летний мальчик в Новосибирске полчаса сидел по грудь в ледяной воде в канализационном колодце

Ребенок провалился в незакрытый люк.

8-летний мальчик в Новосибирске полчаса сидел по грудь в ледяной воде в канализационном колодце
Фото:nsk.sledcom.ru
канализация, Новосибирск, пострадавший ребенок


16:48

Новосибирск. Второклассник в Новосибирске провалился в открытый канализационный колодец. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Новосибирской области.

Мальчик просидел по грудь в ледяной воде почти 20 минут. Попытки самостоятельно выбраться из колодца не увенчались успехом, и он позвал на помощь прохожих.

Ребенка спас проходящий мимо мужчина. Он остановил проезжавший мимо автомобиль и вместе с водителем, обвязав мальчика тросом, вытащил его.

Школьника отвезли в находящийся неподалеку спорткомплекс, где его осмотрели медики. Мальчик переохладился, никаких серьезных травм он не получил.

Следователи начали доследственную проверку, чтобы выявить виновного – обслуживающую теплотрассу организацию. 

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