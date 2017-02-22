Новосибирск. Второклассник в Новосибирске провалился в открытый канализационный колодец. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Новосибирской области.

Мальчик просидел по грудь в ледяной воде почти 20 минут. Попытки самостоятельно выбраться из колодца не увенчались успехом, и он позвал на помощь прохожих.

Ребенка спас проходящий мимо мужчина. Он остановил проезжавший мимо автомобиль и вместе с водителем, обвязав мальчика тросом, вытащил его.

Школьника отвезли в находящийся неподалеку спорткомплекс, где его осмотрели медики. Мальчик переохладился, никаких серьезных травм он не получил.

Следователи начали доследственную проверку, чтобы выявить виновного – обслуживающую теплотрассу организацию.