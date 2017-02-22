Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на 1 января 2017 года проживает 698 506 мужчин. Это 46% от общей численности населения региона, сообщает пресс-служба Удмуртстата.

63% мужчин – горожане. Чуть меньше двух третей или 64% из них – мужчины трудоспособного возраста, а каждый пятый из них (22%) моложе этого возраста, 14%, напротив, старше.

Средний возраст мужчины, по сравнению с 2015 годом, немного увеличился и составил 35,73 года. При этом средний возраст горожанина – 35,4 года, а селянина – 36,31 год. В целом по России средний возраст мужчины составил 36,83 года, в Приволжском федеральном округе – 37 лет.

На 1000 мужчин Удмуртии приходится 1 172 женщины. Больше всего мужчин в регионе в возрасте 25-34 лет. В брак в 2016 году большинство вступили в возрасте 25-29 лет. Продолжительность жизни сильного пола в Удмуртии составила 64,2 года. В целом по республике мальчиков рождается больше. На каждую сотню девочек, мальчиков появляется на свет 104. В 2016 году в Удмуртии родилось 21 021 малыша, из них 10 699 – мальчики.