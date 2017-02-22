Лондон. Великобритания. Британские СМИ запечатлели главу МИД Великобритании Бориса Джонсона на утренней пробежке и осудили его за экстравагантный наряд, который он выбрал для занятий. Об этом сообщает Mirror.

Политик был одет в синюю футболку-поло с эмблемой Олимпиады 2012 года, которая прошла в Лондоне. Поверх нее чиновник надел коричневую вязаную кофту. Под красной полосатой шапкой виднелся модный видеоплеер. А ниже – к чему, собственно, и приковались взгляды журналистов, - Борис Джонс надел красные гавайские шорты с белым флористическим принтом.

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«Чтобы описать, насколько они не подходят для утренней февральской пробежки, сравним их с самокатом, который настолько же не соответствует как вид транспорта для трансатлантического плавания,» - пишет издание.

Весть о красных шорта Бориса Джонсона обошла тысячи СМИ и стала очень популярной.