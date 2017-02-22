Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска, опекун маленькой девочки, продала ее квартиру, а вырученную сумму потратила. Жилье в деревне Позимь ребенку досталось в наследство от умершей матери, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

20 июня 2007 года мошенница под предлогом улучшения жилищных условий получила от органов опеки Завьяловского района разрешение реализовать жилье при условии, что одновременно она купит квартиру в Ижевске, 2/3 доли которой войдут в собственность девочки.

В мае 2008 года квартиру девочки продали за 1 млн рублей. Деньги от продажи женщина потратила, жилье не купила, условия проживания тоже не улучшила.

В отношении нее возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК России («Хищение имущества, опекаемого в крупном размере»). Сейчас ей грозит наказание в виде 6 лет лишения свободы.