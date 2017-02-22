Ижевск. Удмуртия. Камбарский машиностроительный завод полностью погасил свой долг в 5 млн 385 тыс. рублей перед сотрудниками. Как сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике, произошло это только после проверки ведомства, которая прошла на предприятии с 6 по 14 февраля.

20 февраля 2017 года деньги получили 286 работников.

Также в ходе проверки инспекция выявила на заводе другие нарушения трудового законодательства. Сейчас решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.