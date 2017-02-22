Балезино. Удмуртия. Крыши двух домов обрушились в Балезино. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» сообщили в пресс-служба Главного управления МЧС по Удмуртии.

«Такой факт имеется, погибших пострадавших нет», - сказали в ведомстве.

Глава Балезинского района Ришат Мухгалимов прокомментировать ситуацию не смог, уточнив, что находится за пределами Удмуртии.

Сами жители Балезино в соцсетях написали, что инцидент произошел по улице Новой, 12 и улице Дружбы, 45.

«Представители поселковой администрации на месте событий. Общаются с собственниками жилья», - написали в соцсети.